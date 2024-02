Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Das Salzwedeler Stadtsäckel ist leer. Es fehlt an allen Enden. Nicht mal Geld für die Tafel ist da. Sparen heißt die Devise. Für Investitionen müssen Kredite in Millionenhöhe aufgenommen, sogar die Rücklagen angefasst werden. Da dürfte es beim Sparen kein Tabu geben. Gibt es aber. Zumindest was die Gehälter in der Verwaltung betrifft.