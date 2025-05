In der Region Zerbst gibt es wieder einige gastronomische Angebote für Herrenrunden oder Familienausflügler an Himmelfahrt. Hier ein paar Tipps.

Kulinarische Genüsse an Himmelfahrt: Wo in Zerbst und Umgebung der Herrentag gefeiert wird

Egal ob mit dem Traktor, dem Fahrrad oder mit dem Kremser – die Hoplake an der Elbe zwischen Gödnitz und Dornburg ist in jedem Jahr ein beliebtes Ausflugsziel an Himmelfahrt oder um einen Stopp einzulegen.

Zerbst. - Spargel, Schnitzel, Bier und eine gute Zeit – all das wird zum Herrentag, am 29. Mai, auch in Zerbst und Umgebung geboten. Hier ein paar Tipps für den Himmelfahrtstag:

Spargel und Schnitzel in Hebäcker’s Biergarten

In Zerbst ist Hebäcker’s Biergarten in der Haselopstraße bereits ab 9.30 Uhr geöffnet. „Auch bei uns gibt es Mittagstisch – natürlich verschiedene Gerichte mit frischem Zerbster Spargel, auch das allseits beliebte Schnitzel – und das in historischer Kulisse, direkt neben der Stadtmauer“, erklärt Tom Hebäcker.

Mittagessen für Zuhause in Eichholz

Bereits zur Tradition geworden, ist das Eisbein-Essen in Eichholz. Auch hier ist Gastronom Tom Hebäcker gemeinsam mit Volker „Cesar“ Große am Start. „Neben den vielen Gruppen, die hier bei einem deftigen Eisbein aus der Feldküche Rast machen, kommen aus den umliegenden Ortschaften auch viele Leute mit Töpfen und Schüsseln, um sich das Mittagessen nach Hause zu holen“, erzählt Volker Große.

Außerdem haben die Gastronomen noch Bockwürste im Angebot. Start ist hier gegen 10 Uhr, saftiges Eisbein gibt es ab etwa 11 Uhr.

Radler zieht es an Himmelfahrt an die Hoplake an der Elbe

Und auch an der Hoplake zwischen Gödnitz und Dornburg bieten die beiden Zerbster Gastronomen Hebäcker und Große wieder einen Rastplatz. Unzählige Radler- und Kremsergruppen legen an diesem idyllischen Fleckchen Erde unmittelbar an der Elbe jedes Jahr an Himmelfahrt eine Pause ein, also ein äußerst beliebtes Ziel.

Versorgt werden die vielen Ausflügler wie gewohnt mit Leckerem vom Grill: echte Thüringer, Wildbratwürste, Steaks und kühle Getränken locken. Darüber hinaus werden ebenfalls Kaffee und Kuchen angeboten. Los geht es an der Hoplake ab etwa 9 Uhr.

An der Tochheimer Elbfähre eine Bratwurst genießen

An der Tochheimer Elbfähre wartet ab 10 Uhr der schon legendäre Piaggio auf Ausflügler. Hier kann man sich mit einer Thüringer Bratwurst stärken und sich mit kalten Getränken etwas runterkühlen.

Übrigens: Die Elbfähren Ronney-Barby und Tochheim-Breitenhaben sowie die Saale-Fähre Groß Rosenburg setzen an Christi Himmelfahrt jeweils in der Zeit von 10 bis 20 Uhr über. Die Elbfähre Aken pendelt bereits ab 9 Uhr hinüber ans Steutzer Ufer, und das dann ebenfalls bis 20 Uhr.

Tipp für DKW-Freunde: Landhotel & Restaurant Garitz

Das Landhotel Garitz ist auf viele Besucher zum Männertag vorbereitet. Das liegt auch daran, dass an dem Nachmittag das 47. DKW-Treffen beginnt. Da werden die DKW-Freunde bis zum Montag, 2. Juni, die große Wiese hinterm Kulturhaus wieder mit ihren Fahrzeugen – DKW’s aller Baujahre und Nachfolger – wieder bevölkern. Männertagsausflügler sind ebenfalls herzlich willkommen. Ab 11 Uhr ist geöffnet. Nichts Spezielles, aber selbstverständlich Schnitzel und Spargel wird es geben.

Oldtimerfahrer beim DKW-Treffen bei der Ausfahrt nach Lindau Foto: Thomas Höfs

Spargelkarte in der Gaststätte „Zum Fährmann“ in Ronney

Ab 10 Uhr ist am Männertag die Gaststätte „Zum Fährmann“ in Ronney geöffnet. Es gibt für die Männer- oder Himmeltagsausflügler eine Spargelkarte und auch der Grill wird angeschmissen.

DJ, Grill und Bierwagen bei Heinrich’s in Walternienburg

Ab 10.30 Uhr ist im Nuthegarten von Heinrich’s Caféwirtschaft in Walternienburg am Männertag was los. Halligalli den ganzen Tag mit DJ, Grill und Bierwagen. Derweil gibt es eine kleine Karte im Hofbiergarten mit Schnitzel und Spargel und Service. „Wir freuen uns jedes Jahr drauf“, sagt Nicola Hausmann, „das ist mal was anderes als ein normaler Tag. Die Leute sind lustig drauf und es gibt viel zu lachen.“ Mindestens acht Leute werden sich am Männertag bei Heinrich’s um die Gäste kümmern.

Waldgaststätte Eckernkamp bietet frischen Spargel an

Ab 10 Uhr freut sich Eveline Krüger vom Nedlitzer Eckernkamp auf Gäste am Männertag. Eine kleine Karte mit drei, vier Gerichten gibt es. Schnitzel und Spargel stehen oben auf, dazu Herzhaftes, wie Steaks. Passt das Wetter lässt es sich gemütlich draußen sitzen. Die Gastwirtin ist auf etliche Ausflügler vorbereitet. „Der Männertag ist ja inzwischen zum Familientag geworden“, hat sie die Erfahrung gemacht.

Die Nedlitzer Waldgaststätte Am Eckernkamp. Foto: Petra Wiese

Herrentag feiern im Biergarten von Frieda's Zeitreise

Eisbein, Steak, Grillwurst, Entenkeule und für Kinder auch Pizza gibt es am Männertag bei Frieda’s Zeitreise in Reuden/Süd. 10 bis 18 Uhr ist geöffnet. Einige Reservierungen gibt es schon, so Silvana Fritze. Drinnen sitzen oder draußen im Biergarten mit Waldschänke – alles ist möglich. Nachdem der Zuspruch am 1. Mai sehr gut war, rechnet sie auch am nächsten Donnerstag mit vielen Gästen. Das Eisbein ist übrigens selbstgepökelt, lockt die Köchin.

Gaststätte „Unter den Linden“: Schnitzel und Spargel satt

Zum Männertag ist auch die Gaststätte „Unter den Linden“ in Bone ab 10 Uhr geöffnet. Zum Mittag kann à la carte gegessen werden. „Es gibt ganz normal Schnitzel-Spargel-Gerichte und wir werden uns noch ein zwei weitere Gerichte passend zum Tag einfallen lassen“, kündigte Michael Ludwig an, „wir gehen davon aus, dass es wieder rammelvoll wird.“ Es gibt schon einen Haufen Vorbestellungen.

Kleine Rast am Dorfteich Mühlsdorf

„Mühlsdorf ist immer eine Reise wert“ locken die Einwohner des Dorfes. Zum Beispiel an Himmelfahrt können Herrengruppen oder Familien oder andere, die in der Richtung unterwegs sind, am Mühlsdorfer Dorfteich Station machen. Da bietet der Feuerwehrverein Mühlsdorf ab 10 Uhr Imbiss und Getränke an.

Spargel satt beim Spargelwirt Schora

Ab 10 Uhr warten auch beim Spargelwirt in Schora Speis und Trank. „Nicht vorbei kommen, sondern rein kommen“, freut sich Jürgen Burkhardt auf seine Gäste. Einige Anmeldungen hat er bereits. Spargel, Spargel, Spargel und mehr heißt es bei ihm.