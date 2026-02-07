Die Bundesregierung hat der Friseur- und Kosmetikbranche schärfere Nachweispflichten hinsichtlich ihrer Beschäftigten auferlegt. Das ist nur für schwarze Schafe ein Problem.

Kommentar zu neuen Pflichten für Friseure: Bürokratie mal positiv

Salzwedel - Menschen zu Hungerlöhnen beschäftigen, sie in Abhängigkeit halten und dabei auch noch Steuern hinterziehen – Unternehmern, die so etwas tun, sollte der Rechtsstaat das Handwerk legen. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung der Friseur- und Kosmetikbranche nun schärfere Nachweispflichten hinsichtlich ihrer Beschäftigten auferlegt hat.