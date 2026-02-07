weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Schwarzarbeit: Kommentar zu neuen Pflichten für Friseure: Bürokratie mal positiv

Schwarzarbeit Kommentar zu neuen Pflichten für Friseure: Bürokratie mal positiv

Die Bundesregierung hat der Friseur- und Kosmetikbranche schärfere Nachweispflichten hinsichtlich ihrer Beschäftigten auferlegt. Das ist nur für schwarze Schafe ein Problem.

Von Beate Achilles 07.02.2026, 06:00
Beate Achilles ist Reporterin bei der Volksstimme Salzwedel
Beate Achilles ist Reporterin bei der Volksstimme Salzwedel vs

Salzwedel - Menschen zu Hungerlöhnen beschäftigen, sie in Abhängigkeit halten und dabei auch noch Steuern hinterziehen – Unternehmern, die so etwas tun, sollte der Rechtsstaat das Handwerk legen. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung der Friseur- und Kosmetikbranche nun schärfere Nachweispflichten hinsichtlich ihrer Beschäftigten auferlegt hat.