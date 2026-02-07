weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Nach Sperrung der Elbeschwimmhalle: Magdeburgs Schwimmhallen-Dilemma: Weite Wege, unbequeme Zeiten und höhere Kosten

Nach Sperrung der Elbeschwimmhalle Magdeburgs Schwimmhallen-Dilemma: Weite Wege, unbequeme Zeiten und höhere Kosten

Die gesperrte Elbeschwimmhalle bringt Leistungs- und Freizeitschwimmer in Nöte. Die Trainingszeiten sind knapp bemessen. Vereinssportler müssen auf andere Hallen ausweichen - und zahlen drauf.

Von Sabine Lindenau 07.02.2026, 07:00
Blick in die Schwimmhalle Große Diesdorfer Straße.
Blick in die Schwimmhalle Große Diesdorfer Straße. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Magdeburg gilt als Mekka des Schwimmsports. Doch die Sperrung der Elbeschwimmhalle hat eine Welle ausgelöst, die längst nicht nur die Olympiasieger des SCM trifft. Vereinsschwimmer, Freizeitsportler, Triathleten – sie alle müssen improvisieren, um überhaupt noch ihre Bahnen ziehen zu können. Und für viele ist das nur eines von mehreren Problemen.