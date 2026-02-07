Erste Umleitung steht fest Großbaustelle am Westerntor: Wernigerode drohen wochenlange Sperrungen – und Zugausfälle der HSB
Die Sanierung der Westerntor-Kreuzung in Wernigerode rückt näher. Wo zuerst gesperrt wird und was das für Autofahrer und Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen bedeutet.
07.02.2026, 06:30
Wernigerode. - Die vielbefahrene Westerntor-Kreuzung in Wernigerode wird ab März saniert. Autofahrer müssen mit wechselnden Teil- und Vollsperrungen an dem Knotenpunkt von Bundesstraße 244, Landesstraße 100 und Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen rechnen. Fest steht bereits, in welchem Bereich die Arbeiten starten.