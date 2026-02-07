weather schneeregen
Die Sanierung der Westerntor-Kreuzung in Wernigerode rückt näher. Wo zuerst gesperrt wird und was das für Autofahrer und Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen bedeutet.

Von Holger Manigk 07.02.2026, 06:30
Auf der Westerntor-Kreuzung treffen Wernigerodes Innenstadtring, die Friedrichstraße als Hauptverkehrsader Hasserodes und die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen aufeinander.
Auf der Westerntor-Kreuzung treffen Wernigerodes Innenstadtring, die Friedrichstraße als Hauptverkehrsader Hasserodes und die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen aufeinander. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Die vielbefahrene Westerntor-Kreuzung in Wernigerode wird ab März saniert. Autofahrer müssen mit wechselnden Teil- und Vollsperrungen an dem Knotenpunkt von Bundesstraße 244, Landesstraße 100 und Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen rechnen. Fest steht bereits, in welchem Bereich die Arbeiten starten.