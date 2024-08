Salzwedel - Endlich tut sich was bei der augenärztlichen Versorgung in der Hansestadt. Das wird auch Zeit, denn es ist kein Zustand, dass es für Kassenpatienten in Salzwedel seit Jahren kaum noch Augenarzttermine gibt. Schließlich kann sich die Sehfähigkeit auch mal schnell verschlechtern. Oder es gibt andere Probleme, die eilig behandelt werden müssen. Nun soll also noch dieses Jahr eine augenärztliche Modellpraxis in der Stadt eröffnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.