Alle Praxen in Salzwedel haben aktuell ihre Kapazitätsgrenze erreicht und nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Das ist ein Missstand, der vermeidbar gewesen wäre.

Salzwedel - Als Neupatient hat man bei Salzwedeler Zahnärzten aktuell keine Chance mehr. Wer erst kürzlich in die Hansestadt oder umliegende Dörfer gezogen ist und nun in räumlicher Nähe auf der Suche nach einer zahnärztlichen Versorgung ist, schaut in die Röhre. Das kann nicht angehen.