Salzwedel - Das rigorose Nein, einen Zuschuss für die Tafel in Höhe von 5.000 Euro in den Etat aufzunehmen, ist kein gutes Signal. Das Argument, dann könnten andere Vereine kommen und eine eigene Haushaltsposition fordern, ist vorgeschoben und zieht nicht. Gerade bei der Tafel ist gut zu begründen, warum die Stadt helfen muss. Immerhin geht es um bedürftige Menschen, die in Salzwedel leben und auf Hilfe angewiesen sind. Deren Zahl steigt stetig an.