Salzwedel - Freies Parken in der Innenstadt für rein batteriebetriebene E-Fahrzeuge, so lautete zusammengefasst ein Vorstoß der Fraktion Bündnis für Salzwedel (BfS)/SPD. Ein entsprechender Antrag ist am Montagabend im Bauausschuss beraten worden und stieß insgesamt auf eher wenig Gegenliebe. Die Seniorenbeauftragte der Stadt, Roswitha Koerlin, sah sogar den sozialen Frieden beeinträchtigt. So könnten sich beispielsweise ältere Leute kein E-Auto leisten oder wollten im höheren Alter auch nicht mehr umsteigen, weil sie nicht mehr so technikaffin sind wie jüngere Menschen.

