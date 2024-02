Grafik- und Webdesignerin Ireen Alshut eröffnet Büro und Laden an der Neuperverstraße in Salzwedel. Damit reiht sich die Freiberuflerin in die Gesellschaft kreativer junger Firmen ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Die Kreativwirtschaft in Salzwedel bekommt Zuwachs: Die Grafik- und Webdesignerin Ireen Alshut eröffnet am 8. März ihr Ladenbüro „Freundliches Schwarz“ an der Neuperverstraße 84. Die Ladenfläche in dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus hat anderthalb Jahre leergestanden, seitdem der Salzwedeler Technik Second Hand auf dem Höhepunkt der Energiekrise im August 2022 ausgezogen ist.