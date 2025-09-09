weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Umweltskandal: Kreistag empört: Giftschlammgrube Brüchau soll vor Gericht

Umweltskandal Kreistag empört: Giftschlammgrube Brüchau soll vor Gericht

Nachdem sich die Kommunalpolitik im Altmarkkreis einstimmig dahinter gestellt hat, kündigt der Umweltverband BUND Klage gegen umstrittene LAGB-Genehmigung an.

Von Beate Achilles 09.09.2025, 18:00
Giftschlammgrube Brüchau: Politik und Naturschutzorganisationen wollen deren Auskofferung nun gerichtlich durchsetzen.
Giftschlammgrube Brüchau: Politik und Naturschutzorganisationen wollen deren Auskofferung nun gerichtlich durchsetzen. Archivfoto: Andreas Stedtler

Salzwedel/Brüchau. - Der Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel hat einstimmig beschlossen, eine Verbandsklage gegen die umstrittene Entscheidung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) zu unterstützen. Der BUND Sachsen-Anhalt kündigte daraufhin gestern an, fristgerecht Klage gegen den LAGB-Bescheid einzureichen.