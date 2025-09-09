Nachdem sich die Kommunalpolitik im Altmarkkreis einstimmig dahinter gestellt hat, kündigt der Umweltverband BUND Klage gegen umstrittene LAGB-Genehmigung an.

Giftschlammgrube Brüchau: Politik und Naturschutzorganisationen wollen deren Auskofferung nun gerichtlich durchsetzen.

Salzwedel/Brüchau. - Der Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel hat einstimmig beschlossen, eine Verbandsklage gegen die umstrittene Entscheidung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) zu unterstützen. Der BUND Sachsen-Anhalt kündigte daraufhin gestern an, fristgerecht Klage gegen den LAGB-Bescheid einzureichen.