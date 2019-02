Einbrecher stiegen über ein Fenster in ein Haus in Brietz bei Salzwedel ein. Symbolfoto: Daniel Maurer/dpa

Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus in Brietz bei Salzwedel eingedrungen und wurden offenbar gestört.

Salzwedel (tw) l Einbrecher sind in Brietz in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Diebe am Donnerstagabend die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner des Hauses im Steindamm ausgenutzt und waren über ein Fenster eingestiegen.

Ob etwas gestohlen wurde, stand noch nicht fest. Jedoch wurde das Haus komplett durchwühlt, so die Polizei. Die Diebe hatten bereits potenzielles Diebesgut zurechtgelegt. Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört. Nun hofft die Polizei in Salzwedel auf Zeugen (03901/8480).