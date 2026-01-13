weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Der Bürgermeister der Gemeinde Kuhfelde ist froh über das aktive Vereinsleben und freut sich auf die vielen Aktivitäten 2026. Baulich soll aber mehr passieren als im vergangenen Jahr.

Von marco Heide 13.01.2026, 18:30
Günther Serien wurde in diesem Jahr für weitere sieben Jahre zum Bürgermeister gewählt.
Günther Serien wurde in diesem Jahr für weitere sieben Jahre zum Bürgermeister gewählt. foto: Marco Heide

Kuhfelde. - Das Jahr 2025 war für die Gemeinde Kuhfelde kein Jahr der spektakulären Großprojekte, wohl aber eines des verlässlichen Miteinanders und des engagierten Ehrenamtes. Bürgermeister Günther Serien zieht eine insgesamt positive Bilanz und formuliert zugleich klare Erwartungen und Wünsche für das neue Jahr 2026.