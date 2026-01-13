Der Bürgermeister der Gemeinde Kuhfelde ist froh über das aktive Vereinsleben und freut sich auf die vielen Aktivitäten 2026. Baulich soll aber mehr passieren als im vergangenen Jahr.

Günther Serien wurde in diesem Jahr für weitere sieben Jahre zum Bürgermeister gewählt.

Kuhfelde. - Das Jahr 2025 war für die Gemeinde Kuhfelde kein Jahr der spektakulären Großprojekte, wohl aber eines des verlässlichen Miteinanders und des engagierten Ehrenamtes. Bürgermeister Günther Serien zieht eine insgesamt positive Bilanz und formuliert zugleich klare Erwartungen und Wünsche für das neue Jahr 2026.