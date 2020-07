Local heroes setzt 2020 statt der gewohnten Landesausscheide auf Schulungen von Profis. Es ist die Eintrittskarte zum Bundesfinale.

Salzwedel l Für Nachwuchsmusiker kann der Musikwettberwerb local heroes die Eintrittskarte auf die großen Bühnen der Republik bedeuten. Über lokale Vor- und Landesausscheide führt der Weg die Jungmusiker bestenfalls ins Bundesfinale nach Salzwedel – eigentlich. Doch dieses Jahr ist alles anderes. „Corona lehrt uns, Strukturen und Ideen neu zu denken; diese erzwungene Bewegung nimmt natürlich auch Einfluss auf local heroes-im gesamten Bundesgebiet“, so local-heroes-Geschäftsführerin Julia Wartmann. Und nachdem der Verein in den vergangenen Monaten stetig Veranstaltung absagen musste, sei man an dem Punkt angekommen, etwas Neues auszuprobieren.

Innovatives Konzept

„Der Salzwedeler Veranstalter Aktion Musik/local hereos hat ein innovatives Konzept entwickelt, um junge Bands und Solisten auch in Zeiten mangelnder Bühnen- und Vernetzungsmöglichkeiten bestmöglich zu unterstützen und die spannendsten Newcomer des Landes zu ermitteln“, teilt Lina Burghausen vom Presseteam des Salzwedeler Vereins mit. Und dies kann sich sehen beziehungsweise hören lassen. Die Veranstalter laden fünf Nachwuchs-Bands und Solomusiker aus Sachsen-Anhalt im Zeitraum vom 10. bis 14. August zu einem Intensiv-Coaching in die alte Hansestadt. „Nach diesen Tagen entscheidet eine Fachjury, welche Band beziehungsweise welche Singer-Songwriter das Land Sachsen-Anhalt im Bundesfinale vertreten wird“, so Lina Burghausen. Das Bundesfinale soll am 21. November in Salzwedel stattfinden. „Es gibt dafür mehrere Modelle“, so Burghausen im Gespräch: „Entweder Live im Salzwedeler Kulturhaus oder digital.“ Wie genau, werde mit Blick auf die Corona-Einschränkungen noch entschieden.

Zurück zum Intensiv-Coaching. Die Nachwuchsmusiker erwarte dabei Bühnencoaching und Proben, die von Profis aus der Musikindustrie begleitet werden. Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, einen Song auf einer professionellen Bühne aufzunehmen. Mit der dazu gehörigen Licht- und Soundtechnik. Entstehen soll dabei ein Live-Musikvideo, das veröffentlicht werden soll.

Ein Platz für das Intensiv-Coaching ist übrigens bereits vergeben, denn die Band „Deepest Fish“ hat sich bereits einen Platz gesichert. Die Musiker hatten den Vorausscheid im Winter im Salzwedeler Club Hanseat gewonnen und sind damit gesetzt. „Auf die vier weiteren Plätze können sich interessierte Musiker ohne Plattenvertrag und mit einem Altersdurchschnitt von unter 30 Jahren online bewerben“, erklärt Lina Burghausen das Prozedere.

Fachjury entscheidet

Die Anmeldungen sind über die E-Mail-Adresse bands.local-heroes.de möglich. Bewerben können sich die jungen Künstler aus allen populärmusikalischen Genres. Wichtig dabei: Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli. „Auch hier entscheidet eine Fachjury, welche Acts zu den Intensivtagen reisen können“, erläutert Burghausen abschließend.