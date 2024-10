Zur Premiere hatten der Offene Kanal und junge Filmemacher in den Salzwedeler Filmpalast eingeladen. Zu sehen waren kurze Streifen aus den Werkstätten in diesem Jahr.

Interviews bei der Vorführung der in der Filmwerkstatt entstandenen Kurzfilme in diesem Jahr.

Salzwedel. - Wo sonst die großen Kinohits zu sehen sind, erfreuten jetzt zwei Kurzfilme aus den Filmwerkstätten in diesem Jahr das Publikum im Filmpalast Salzwedel. Die Dreharbeiten zu den jüngsten Filmwerkstätten wird Dorian Dittmann wohl nicht so schnell vergessen. Immerhin stand für den jungen Hobbyschauspieler ein Auftritt in gleich zwei Kurzfilmen auf dem Programm.