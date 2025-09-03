Quartiersmanager Volker Lahmann, dessen Amtszeit unlängst endete, konnte das Problem in Salzwedel nicht lösen. Auch örtliche Immobilienmakler rechnen nicht mit einer Besserung.

Ladenleerstand in der Burgstraße: Holzwurm ist bereits vor ein paar Jahren von diesem zentralen Standort umgezogen in die Burgstraße 14.

Salzwedel. - An dem Problem des Leerstands von Ladengeschäften in der Salzwedeler Innenstadt sei er gescheitert, gab Quartiersmanager Volker Lahmann unlängst vor dem Ausschuss für Ökologie, Stadtmarketing und Standortentwicklung im Rahmen eines Abschlussberichts über seine Tätigkeit seit Mai 2023 zu.