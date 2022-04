Salzwedel - Eine E-Mail der internen EDV-Abteilung sollte am Mittwoch für Aufklärung sorgen: „Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den letzten Tagen gab es große Verunsicherung zur Aufschaltung in laufende Telefongespräche durch die Bürgermeisterin“ heißt es in der Rundmail.