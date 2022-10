Lichterfest 2022: Salzwedel wird romantisch

Salzwedel im Lichterschein: Nicht erst im Advent , sondern schon am 4. November zeigt sich die Stadt von ihrer romantischen Seite. Und weitere Attraktionen warten.

Eine Lichternacht light gab es in Salzwedel im Jahr 2021. Dieses Mal sollen wieder zahlreiche Menschen in die Innenstadt gelockt werden.

Salzwedel - In der dunklen Jahreszeit wird in den kommenden Wochen in Salzwedel einiges geboten, um die Gemüter aufzuhellen.