local heroes aus Salzwedel öffnet angehenden Pop-Musikern Türen

Als Stipendiat einen Monat ins Meisterhaus Muche/Schlemmer in Dessau und zum Kurt Weill Musikfestival

Aufruf an Nachwuchs-Popmusiker

Dessau/Salzwedel - Talenten aller Sparten der populären Musik (Solisten und DJs, Duos oder Trios) haben im Rahmen einer Kooperation der Stiftung Bauhaus Dessau, der Kurt Weill Fest Dessau GmbH und „local heroes“ eine außergewöhnliche Chance.

Vom 13. Februar bis 13. März 2023 können sie als Stipendiaten im Meisterhaus Muche/Schlemmer in Dessau leben und an ihrer Musik arbeiten. Interessenten aus ganz Deutschland, die nicht bei einer größeren Plattenfirma unter Vertrag stehen, können sich bis zum 19. Oktober 2022 mit einem Repertoire an selbst geschriebenen Songs bewerben. Zugelassen sind alle Pop- und Jazzmusikstile, inklusive Rock, HipHop, Country, Singer-Songwriter, Reggae und sämtlichen Spielformen der elektronischen Musik. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Alters oder der Vorbildung der Musiker. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind lediglich Künstler mit menschenverachtenden Texten oder Symbolen. Die Stipendiaten erhalten während ihres Aufenthalts im Meisterhaus mehrere Mentorings sowie eine finanzielle Vergütung. Auch Reise- und Übernachtungskosten werden übernommen.

In den Heiligen Hallen der Dessauer Meisterhäuser leben und an Musik arbeiten zu können, wird eine riesige Inspiration für Independent-Artists Julia Wartmann, Local-heroes-Chefin

Die Bewerbung erfolgt per E-Mail mit dem Stichwort „Residenzprogramm Kurt Weill Fest 2023“ an [email protected] Die E-Mail sollte einen Link zum vollständigen Profil der Künstler inklusive künstlerischer Biografie und repräsentativer Hörbeispiele auf bands.local-heroes.de enthalten. Darüber sollte eine Motivationsbeschreibung dabei sein, sich mit dem Thema „Im Zeichen des Umbruchs“ popmusikalisch auseinanderzusetzen. Die Motivation kann schriftlich, als Video, als Song oder als Sprachnachricht eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am 19. Oktober um 23.59 Uhr.