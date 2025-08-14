Eine 16-Jährige wurde am 2. Mai in Salzwedel mutmaßlich von drei jungen Männern brutal überfallen. Die Staatsanwaltschaft hat nun die Ermittlungen einstellt. Das sorgt für Unmut.

Polizeibeamte eilten am 2. Mai zur Reimmannstraße nach Salzwedel, um Diebe zu finden – bislang war die Suche erfolglos.

Salzwedel. - Der 2. Mai 2025 war ein warmer Tag. Eine Salzwedelerin (Name ist der Redaktion bekannt) war gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter in der Stadt unterwegs und parkte gegen Mittag kurz vor dem Birkenhof ihren VW Golf an der Reimmannstraße, weil sie dort etwas zu erledigen hatte. Das Mädchen wartete so lange im Auto. Die 16-Jährige hatte wegen der Wärme das Fenster offen und vertrieb sich mit ihrem Handy die Zeit. Was dann geschah, schildert die Polizei Salzwedel so: