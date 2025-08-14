weather heiter
  4. Mädchen in Salzwedel beraubt: Verfahren eingestellt trotz brutalem Überfall

Kriminalität Mädchen in Salzwedel beraubt und geschlagen: Verfahren eingestellt

Eine 16-Jährige wurde am 2. Mai in Salzwedel mutmaßlich von drei jungen Männern brutal überfallen. Die Staatsanwaltschaft hat nun die Ermittlungen einstellt. Das sorgt für Unmut.

Von Beate Achilles Aktualisiert: 14.08.2025, 10:11
Polizeibeamte eilten am 2. Mai zur Reimmannstraße nach Salzwedel, um Diebe zu finden – bislang war die Suche erfolglos.
Polizeibeamte eilten am 2. Mai zur Reimmannstraße nach Salzwedel, um Diebe zu finden – bislang war die Suche erfolglos. Symbolfoto: Foto: Photoshooter - stock.adobe.com

Salzwedel. - Der 2. Mai 2025 war ein warmer Tag. Eine Salzwedelerin (Name ist der Redaktion bekannt) war gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter in der Stadt unterwegs und parkte gegen Mittag kurz vor dem Birkenhof ihren VW Golf an der Reimmannstraße, weil sie dort etwas zu erledigen hatte.