Kriminalität Mädchen in Salzwedel beraubt und geschlagen: Verfahren eingestellt
Eine 16-Jährige wurde am 2. Mai in Salzwedel mutmaßlich von drei jungen Männern brutal überfallen. Die Staatsanwaltschaft hat nun die Ermittlungen einstellt. Das sorgt für Unmut.
Aktualisiert: 14.08.2025, 10:11
Salzwedel. - Der 2. Mai 2025 war ein warmer Tag. Eine Salzwedelerin (Name ist der Redaktion bekannt) war gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter in der Stadt unterwegs und parkte gegen Mittag kurz vor dem Birkenhof ihren VW Golf an der Reimmannstraße, weil sie dort etwas zu erledigen hatte.