Die gebürtige Salzwedelerin Helene Luise Schenk stellt ihre Kunst zum ersten Mal in der Hansestadt aus. An Motiven für die Schau „Heimatfarben“ hat es nicht gemangelt.

Salzwedel. - Der Eröffnung ihrer Ausstellung „Heimatfarben“ am Freitag, 28. März, blickt Helene Luise Schenk mit besonderer Spannung entgegen. Schließlich ist die Exposition im Salzwedeler Kunsthaus für die heute im Panketal bei Berlin lebende Künstlerin die erste in ihrer Heimatstadt. In Salzwedel hat sie das Licht der Welt erblickt, die Polytechnische Oberschule Käthe Kollwitz besucht und ihre ersten Erfahrungen in Sachen Kunst gesammelt. Doch obwohl Männer wie Frank-Michael Waldau und Hartmut Rompel ihre künstlerische Ader erkannten und förderten, hätte in der alten Hansestadt ihr Weg in die Welt des kreativen Schaffens durchaus enden können.