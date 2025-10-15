weather bedeckt
  4. Missbrauch von Kindern: Mann aus Salzwedel hat seine leiblicheTochter schwer missbraucht

Ein 48-Jähriger aus der Einheitsgemeinde Salzwedel is zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er hatte seine fast 14-jährige Tochter zum Sex gezwungen.

Von Antje Mewes 15.10.2025, 17:17
Eine junge Frau sitzt verzweifelt am Boden. In der Einheitsgemeinde Salzwedel ist eine zu dem Zeit noch 13-Jährige von ihrem Vater missbraucht worden.
Salzwedel/Stendal. - Ein Mann aus einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Salzwedel hat seine leibliche Tochter 2023 schwer missbraucht. Dafür stand er nach nunmehr zwei Jahren vor Gericht und konnte seinem Kind nicht ins Gesicht schauen.