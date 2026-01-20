Für die Sanierung der Schlagloch-Piste sind keine Mittel für 2026 und die Folgejahre eingeplant. Eine Stadtratsfraktion berät darüber, ob der Posten mit aufgenommen werden soll.

Ein Zollstock eigt die Länge eines Schlaglochs im Krangener Weg an.

Salzwedel. - Die Schlaglöcher auf dem Krangener Weg wachsen nach Frostereignissen immer weiter. Jahr für Jahr lässt die Stadtverwaltung die Straße, die die Siedlung Ost mit dem Wohngebiet Siebeneichen verbindet, flicken. Doch stellenweise sind die Löcher derart gewachsen, dass ein Ausweichen kaum noch möglich ist.