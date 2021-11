Maskenpflicht an Schulen im Altmarkkreis angeordnet: 76 neue Coronafälle an einem Tag

Es ist die höchste Zahl an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden seit Beginn der Pandemie: Im Altmarkkreis Salzwedel werden nun weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Virusinfektion ergriffen. Betroffen sind in erster Linie die Schüler.

Salzwedel (vs/me) - Im Altmarkkreis Salzwedel haben sich innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen wie noch nie seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Dem Gesundheitsamt sind am Dienstag (2. November) 76 neue Fälle übermittelt worden, die erst am Mittwoch in die Statistik des Robert-Koch-Institutes (RKI) einfließen, teilt das Presseteam des Altmarkkreises mit.

Betroffen sind unter anderem sechs Schulen. Diese Entwicklung zwinge den Kreis, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Sie müssten dort ansetzen, wo das Infektionsgeschehen am höchsten ist. „Die vergangenen Wochen zeigen, dass insbesondere die Schulen vom Infektionsgeschehen betroffen sind. Dies hat sich nach den Herbstferien nicht veränder“, erklärt Landrat Michael Ziche in einer Mitteilung.

Maskenpflicht für Schüler, Lehrer und Besucher

Deshalb sei eine Maskenpflicht in Schulen geplant. Sie soll sowohl für Schüler, als auch für Lehrer und Besucher gelten. Grundschulen und Förderschulen sollen voraussichtlich ausgenommen sein. Eine entsprechende Verfügung soll am Donnerstag (4. November) in Kraft treten.

Das RKI hatte am Dienstagmorgen 13 Neuinfektionen gemeldet. Diese seien in den Einheits- und Verbandsgemeinden Beetzendorf-Diesdorf, Gardelegen und Salzwedel registriert worden. Zwei Patienten aus dem Altmarkkreis mit einer Covid-19-Infektion werden aktuell intensivmedizinisch und 19 Corona-Patienten sowie drei Verdachtsfälle stationär behandelt.

Dezentral Impfen

Beim Impfen will der Kreis eine neue Strategie fahren. Momentan sind die mobilen Impfteams dienstags in Salzwedel und mittwochs in Gardelegen im Einsatz. Darüber hinaus fährt ein weiteres Team die Alten- und Pflegeheime an. In der Regel handele es sich um Auffrischungsimpfungen. „Nicht selten werden in diesem Rahmen auch Erstimpfungen vorgenommen“ Erklärt Kreissprecherin Birgit Eurich auf Anfrage.

In Anbetracht der hohen Inzidenzahlen hat sich der Kreis entschieden, wieder dezentrale Impftermine anzubieten. Hierzu wird ein mobiles Impfteam verschiedene Orte im Altmarkkreis anfahren. Geplant ist, diese Aktionen mit möglichst wenig bürokratischem Aufwand umzusetzen. Das heißt, es müssen keine Termine vereinbart werden.