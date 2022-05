Massives Polizeiaufgebot bei Demo und Spaziergängen in Salzwedel

Die Polizei hat Sonnabendnachmittag in Salzwedel erfolgreich verhindert, dass sogenannte Spaziergänger und Teilnehmer einer Demonstration für Solidarität in der Corona-Krise aufeinandertrafen.

Salzwedel (me) - Unter dem Motto „Füreinander einstehen in der Krise“ haben am Sonnabendnachmittag unter Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen in Salzwedel rund 270 Menschen demonstriert. Die Versammlung war angemeldet, die Route bekannt. Kritisch wurde es als sie gegen 16 Uhr auf dem Rathausturmplatz eintrafen.