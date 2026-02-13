Die Verwaltung plant neue Fotomotive in Bronze, um Touristen in der Hansestadt anzuziehen.

Salzwedel. - Mit einem „plastisch gestalteten Innenstadtmodell“ Salzwedels aus Bronze will das Stadtmarketing die Attraktivität der Hansestadt noch in diesem Jahr steigern. „Solche Modelle gibt es auch in anderen Städten (Uelzen, Lüneburg, Lübeck …)“, erläuterte Jean Kusian, in der Stadtverwaltung zuständig für das Standortmarketing, unlängst den Mitgliedern und Besuchern des Marketingausschusses. Fördermittel gebe es dafür allerdings nicht.