Salzwedel. - Die CDU-Fraktion im Stadtrat will mehr Parkraum in der Innenstadt schaffen und schlägt vor, den Marktplatz am Bürgercenter dafür zu nutzen. Diese Option war im vergangenen Jahr ins Spiel gebracht worden, als es darum ging, die Neuperverstraße im Bereich des Rathausturmplatzes und darüber hinaus als Fußgängerzone auszuweisen. Dieser Vorschlag aus der Verwaltung fand keine Mehrheit im Stadtrat. Händler, andere ansässige Unternehmer und Mediziner, die Praxen dort haben, befürchten Umsatzeinbußen und Erschwernisse – vor allem für nicht mehr so mobile Bürger. Damit war das Thema Parken auf dem Marktplatz ebenfalls aus der öffentlichen Diskussion verschwunden.