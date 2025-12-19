Gastronomen setzen auf eine dauerhafte Mehrwertsteuer-Reduzierung. Eine Entscheidung im Bundesrat könnte die Branche jetzt finanziell entlasten.

Eine Senkung der Mehrwertsteuer würde Gastronomen Hoffung geben. Eine Entscheidung darüber könnte heute fallen.

Salzwedel. - Wenn Gäste in einem Restaurant essen gehen, dann fließt ein Teil ihres Geldes als Mehrwertsteuer an den Staat. Die aktuelle Diskussion über eine dauerhafte Senkung betrifft vor allem die Gastronomen: Sie könnten stabiler wirtschaften.