weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Mehrwertsteuer: Gastronomie hofft auf dauerhafte Senkung

Restaurants unter Druck Steuersenkung als Hoffnungsschimmer für die Gastronomie

Gastronomen setzen auf eine dauerhafte Mehrwertsteuer-Reduzierung. Eine Entscheidung im Bundesrat könnte die Branche jetzt finanziell entlasten.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 19.12.2025, 10:24
Eine Senkung der Mehrwertsteuer würde Gastronomen Hoffung geben. Eine Entscheidung darüber könnte heute fallen.
Eine Senkung der Mehrwertsteuer würde Gastronomen Hoffung geben. Eine Entscheidung darüber könnte heute fallen. SymbolFoto: stock.adobe.comMonkey Business

Salzwedel. - Wenn Gäste in einem Restaurant essen gehen, dann fließt ein Teil ihres Geldes als Mehrwertsteuer an den Staat. Die aktuelle Diskussion über eine dauerhafte Senkung betrifft vor allem die Gastronomen: Sie könnten stabiler wirtschaften.