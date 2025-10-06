weather regenschauer
  4. Film aus der Altmark: Meinung zu „In die Sonne schauen“: Düsterer Film mit Längen

Redakteure der Volksstimme haben sich den Oscar-verdächtigen in der Altmark gedrehten Film „In die Sonne schauen“ angesehen. Beate Achilles mag lieber Streifen mit Handlung.

Aktualisiert: 06.10.2025, 17:52
Beate Achilles ist Reporterin bei der Volksstimme Salzwedel
Salzwedel - Offen gestanden bin ich aus diesem Film mit Fragezeichen im Kopf hinausgegangen. Wie hingen die einzelnen Erzählstränge eigentlich zusammen? Wer war wer in den Zeitsprüngen und was will uns Regisseurin Mascha Schilinski mit diesem Werk sagen?