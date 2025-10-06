Redakteure der Volksstimme haben sich den Oscar-verdächtigen in der Altmark gedrehten Film „In die Sonne schauen“ angesehen. Beate Achilles mag lieber Streifen mit Handlung.

Salzwedel - Offen gestanden bin ich aus diesem Film mit Fragezeichen im Kopf hinausgegangen. Wie hingen die einzelnen Erzählstränge eigentlich zusammen? Wer war wer in den Zeitsprüngen und was will uns Regisseurin Mascha Schilinski mit diesem Werk sagen?