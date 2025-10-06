Redakteure der Volksstimme haben sich den Oscar-verdächtigen in der Altmark gedrehten Film „In die Sonne schauen“ angesehen. Stefanie Herrmann fand ihn schrecklich schön.

Meinung zu „In die Sonne schauen“: Schlimmer als das Schweigen der Lämmer

Gardelegen - Wenn Hannibal Lecter sich auf der Leinwand etwas „Leckeres “ zubereitet, kann ich dabei genüsslich Nachos in den Dipp tunken und knabbern. Zart besaitet bin ich definitiv nicht. Aber der Film „In die Sonne schauen“ ging mir, als Feministin, so nahe, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben kurz darüber nachdachte, das Kino zu verlassen.