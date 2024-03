Salzwedel. - In Salzwedel steht ein großer Subbotnik an. Gemeinsam will die Stadtverwaltung mit den Einwohnern die Hansestadt aufhübschen und obendrein der Tierwelt etwas Gutes tun.

„Wir bekommen Unterstützung aus der Wirtschaft“, freut sich Jean Kusian, Marketingamtsleiterin. Denn am 23. März sollen unter anderem Frühblüher gepflanzt werden, um die Baumkuchenstadt entsprechend der Jahreszeit zu gestalten. Die Unternehmen Salzwedeler Gartenbau, Hagebaumarkt und Schierz-Blumen hätten zugesagt, für die Pflanzen am Aktionstag zu sorgen.

Das Pflanzen bildet aber nur einen Teil. Denn auch Mülltüten und Besen sollen an dem Tag zum Einsatz kommen. Beispielsweise entlang der Stadtmauer oder schmuddeligen Bereichen. Hierzu haben sich Mitglieder der örtlichen SPD angekündigt. „Fridays for Future und die Pfadfinder wollen schon einen Tag vorher anpacken“, so Kusian. „Das kann natürlich auch jeder andere, der am 23. März vielleicht keine Zeit hat.“ Auch jene, die gerne über Unsauberkeit im Stadtgebiet meckern, hätten nun Gelegenheit, selbst für ein ansehnliches Stadtbild zu sorgen.

Für die heimischen Vögel sollen im Saluwedeler Burggarten Nistkästen angebaut werden. Foto: picture alliance / Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Burggarten rückt am 23. März in den Fokus des Aktionstages. Denn dort können sich die Tiere auf Unterstützung freuen. Zum einen sollen Nistkästen angebracht werden, um den heimischen Vögeln zu helfen. Die Salzwedeler sind dazu aufgerufen, gern welche mitzubringen. Auch Insektenhotels werden benötigt, um die Artenvielfalt der kleinen Brummer zu unterstützen. Die Firma Landfuxx Salzwedel habe bereits einige Nistkästen gestellt, die derzeit von Salzwedeler Schülern mit Farbe gestaltet werden. Eine Blühwiese, die im Burggarten angelegt werden soll, ist ebenfalls geplant. Auch eine Bepflanzung der Lärmschutzwand Arendseer Straße ist angedacht.

„Wir treffen uns 10 Uhr auf dem Marktplatz und teilen uns auf“, so Kusian zum Ablauf. 12.30 Uhr werde für alle Helfer gegrillt. Kinder bekommen obendrein die Chance, für ihre Großeltern ein Ostergeschenk zu basteln. Dafür müssen sie ein sauberes Marmeladen- oder Gurkenglas mitbringen.

Helfer werden gebeten, sich aus logistischen Gründen via E-Mail (j.kusian@salzwedel.de) oder telefonisch (03901/ 2501151) bei der Stadt anzumelden. Zudem können Schwerpunktwünsche geäußert werden.