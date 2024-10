Ruhig am Tisch zu sitzen, fällt den Jüngsten oft schwer. In der Hansestadt halten einige Gaststätten deshalb besondere Angebote für sie bereit.

Mit Kindern ins Restaurant in Salzwedel

Ein Junge sitzt vor einem Teller mit Chicken Nuggets und Pommes Frites (gestellte Szene). Auch in Salzwedeler Restaurants ist dieses Gericht verbreitet.

Salzwedel. - Essengehen mit den Jüngsten kann anstrengend werden. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn der Nachwuchs laufen kann, ist es mit einem ruhigen Restaurantbesuch vorbei. Denn eins ist klar: Ein neugieriges, quirliges Kleinkind will ganz sicher nicht längere Zeit still auf seinem Stühlchen sitzen und artig seinen Teller leer essen. Da ist es für die Erwachsenen gut, wenn das Restaurant nicht nur ansprechende Kindergerichte bereithält, sondern auch Spielmöglichkeiten oder andere Arten des Zeitvertreibs für die Kleinen. Die Volksstimme hat sich in den Restaurants und Cafés der Hansestadt einmal umgehört, wie gut sie auf den Restaurantbesuch mit Kindern eingestellt sind.