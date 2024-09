Bei einem Unternehmerfrühstück gestern in Salzwedel wurde klar: Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland ist groß. Diese zu finden, ist jedoch schwer.

IHK Unternehmerfrühstück 23. September 2024 in Salzwedel.

Salzwedel. - An allen Ecken und Enden fehlen in der Altmark die Arbeitskräfte. Wie sehr das Thema den örtlichen Unternehmen mittlerweile unter den Nägeln brennt, war gestern beim gut besuchten Unternehmerfrühstück der IHK Magdeburg in Salzwedel zu sehen. Die Veranstaltung stand – passend zur laufenden interkulturellen Woche – unter dem Thema: ausländische Fachkräfte anwerben.