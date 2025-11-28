Wie schmeckt Magdeburg? Das und noch viel mehr kann man jetzt im Medienpunkt der Volksstimme erfahren. Dort gibt es ganz besondere Weihnachtsgeschenke.

Magdeburg - Wer bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken auf Produkte mit Magdeburg-Bezug setzt, der wird jetzt noch mehr als bisher in Medienpunkt der Volksstimme in der Goldschmiedebrücke 17 oder online im Volksstimme-Shop fündig. Das Sortiment dort wurde in der Vorweihnachtszeit noch einmal deutlich erweitert.

So gibt es dort ab sofort den historischen Wandkalender 2026 „Machdeburch anno knips“ für 17,90 Euro. Der Kalender mit 14 Seiten gilt als ein einzigartiger Rückblick auf eine vor dem Zweiten Weltkrieg unzerstörte Stadt der Postkartenmotive. Der Vergleich zur heutigen Bebauung schockiert. Dies bestärkt sich auf jeder Seite durch einen eindrucksvollen Bildvergleich von früher („anno knips“) mit unseren Tagen. Dazu gibt es jeweils einen Text, der die Szenerie beschreibt.

Unveröffentlichte Fotos aus Magdeburg

Die teils bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus der Zeit um 1900 stammen aus dem einzigartigen Archiv von Dr. Heiko Schmietendorf, Vorsitzender der IG „Altes Magdeburg“, der als Kurator fungiert.

Der Wandkalender „Machdeburch anno knips 2026“ ist im Medienpunkt der Volksstimme in Magdeburg erhältlich. Foto: Volksstimme

Der Kalender besticht durch seine ausgewogene Motivauswahl, wird doch nicht nur die Altstadt vor ihrer Zerstörung 1945 gezeigt, sondern auch eindrucksvolle Aufnahmen um 1900 aus Alte Neustadt, Sudenburg, Neue Neustadt und Buckau. Den Kalender gibt es im Format A 3 quer mit einem Titelbild, zwölf Monatsseiten und einer Übersichtsseite.

Leckerer Genuss aus dem Koffer

Eine Freude könnte auch der „Machdeburjer JenussKoffer“ auslösen. Für 31,90 Euro enthält er lokale Spezialitäten wie den Glühwein „Machdeburjer Glümmel“, „Magdeburg-Honig“, Magdeburger Mostrich oder Senföl, „Machdeburjer Bollchen“ in einem geschmackvollen Geschenkkoffer mit Henkel.

Übrigens: Wer die im Koffer enthaltenen Produkte lieber einzeln kaufen möchte, kann das ebenso tun.