Ende in Sicht Deutsche Post in Gerwisch: Gute Nachricht zum Abschluss (Kommentar)

Mit Jahresende wird sich das zähe Post-Kapitel in der Gemeinde Biederitz schließen. Gerade für die Älteren dürfte das als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gelten.

Von Willy Weyhrauch 28.11.2025, 15:45
Willy Weyhrauch ist Reporter bei der Volksstimme.
Willy Weyhrauch ist Reporter bei der Volksstimme. Foto: Willy Weyhrauch

Gerwisch. - Erst mit dem Engagement des Post-Cafés konnte die Versorgungsmisere in Biederitz gebannt werden. In Gerwisch fand sich hingegen kein Händler, der sich zur Post-Tortur bereit erklärte - aus gutem Grund. Nun findet das Kapitel dennoch ein tröstliches Ende.