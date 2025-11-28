Mit Jahresende wird sich das zähe Post-Kapitel in der Gemeinde Biederitz schließen. Gerade für die Älteren dürfte das als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gelten.

Deutsche Post in Gerwisch: Gute Nachricht zum Abschluss (Kommentar)

Gerwisch. - Erst mit dem Engagement des Post-Cafés konnte die Versorgungsmisere in Biederitz gebannt werden. In Gerwisch fand sich hingegen kein Händler, der sich zur Post-Tortur bereit erklärte - aus gutem Grund. Nun findet das Kapitel dennoch ein tröstliches Ende.