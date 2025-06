Der Platz am Altar ist für Pfarrer Silvio Scholz der Lieblingsort in der Dährer St.-Andreas-Kirche.

Dähre. - Der Altar ist einer seiner Lieblingsplätze in der Dährer Kirche, sagt Pfarrer Silvio Scholz. Fürs Foto zündet er extra die Kerzen an. Irgendwie merkt man dem 64-Jährigen an, dass etwas Wehmut aufkommt. Denn am 21. Juni wird er in eben dieser Kirche in einem festlichen Gottesdienst verabschiedet.