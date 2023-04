Salzwedel/Kalbe - Treppensteigen ist noch eine echte Herausforderung. Lange stehen auch. Noch kann sie nicht ohne Schmerzen gehen. Mithilfe von Physiotherapie und Krankengymnastik, die manchmal nur unter Schmerzmitteln auszuhalten sind, kämpft sich Steffi S. in diesen Tagen in der Kalbenser Median-Klinik tapfer wieder zurück in einen halbwegs normalen Alltag. In das unbeschwerte Leben einer jungen Frau, samt Job und Freunden und Spaß.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.