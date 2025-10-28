weather regenschauer
  4. Marte Meo im Kita-Alltag: Neue Methode für Kinder im Altmarkkreis

Die Marte Meo-Methode hilft Erziehern, Kinder gezielt zu unterstützen - durch Videoanalysen und positives Feedback.

Von Elisa Schulz 28.10.2025, 07:30
Annette Berlin und die Kinder im Kindergarten "kleiner Fuchs" sind die ersten im Landkreis, die mit der Methode arbeiten.
Annette Berlin und die Kinder im Kindergarten "kleiner Fuchs" sind die ersten im Landkreis, die mit der Methode arbeiten. Kindergarten "Kleiner Fuchs" Mechau

Salzwedel/Mechau. - Wenn ein Kind stolz zeigt, dass es endlich allein die Jacke anziehen kann, ist das ein kleiner Moment, der Großes bewirkt. Genau diese alltäglichen Situationen stehen im Mittelpunkt der Marte-Meo-Methode, die im Altmarkkreis Salzwedel zunehmend in Kitas eingesetzt wird. Sie hilft Fachkräften, Kinder gezielt in ihrer Entwicklung zu stärken – mit einem Blick für das, was bereits gelingt.