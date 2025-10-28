Die Marte Meo-Methode hilft Erziehern, Kinder gezielt zu unterstützen - durch Videoanalysen und positives Feedback.

Annette Berlin und die Kinder im Kindergarten "kleiner Fuchs" sind die ersten im Landkreis, die mit der Methode arbeiten.

Salzwedel/Mechau. - Wenn ein Kind stolz zeigt, dass es endlich allein die Jacke anziehen kann, ist das ein kleiner Moment, der Großes bewirkt. Genau diese alltäglichen Situationen stehen im Mittelpunkt der Marte-Meo-Methode, die im Altmarkkreis Salzwedel zunehmend in Kitas eingesetzt wird. Sie hilft Fachkräften, Kinder gezielt in ihrer Entwicklung zu stärken – mit einem Blick für das, was bereits gelingt.