Der Verein Freie Schule Altmark plant eine Sekundarschule von Klasse fünf bis zehn am Standort Depekolk. Die Genehmigung wird in den kommenden zwei Monaten erwartet.

Neue Sekundarschule in Depekolk soll Lernen bis zum Abschluss ermöglichen

Ein Teil des Depekolk-Teams: pädagogische Mitarbeiterin Birte Jensen (von links), Lehrerin Luise Haeggquist, Schulleiter Henning Britsch und Ansprechpartnerin Sekundarschule, Andrea Berger.

Depekolk. - Es duftet nach Oregano. Der Schnee taut im Hof der Freien Schule in Depekolk. Draußen spielen Kindergartenkinder. Überall im Haus sitzen kleine Gruppen. Lehrerinnen mit einzelnen oder mehreren Kindern lernen die Uhr, einer erzählt von den Tieren zu Hause.