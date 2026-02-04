Entlang der Jeetze häufen sich Sichtungen von Nutrias. Der Unterhaltungsverband Jeetze warnt vor massiven Schäden an Ufern, Pflanzen und Deichen. Belastbare Populationszahlen fehlen aber.

In Salzwedel werden vermehrt Nutria gesichtet. Während die einen sie als süße Nagetiere beschreiben, sind sie eine Plage für andere.

Salzwedel. - Auf sozialen Netzwerken wie Facebook tauchen sie immer häufiger auf: dicke, braune Nager, die entlang der Jeetze und anderer Gewässern entdeckt werden. Es sind Nutrias, die auch als Biberratten bezeichnet werden. Während die einen sie als niedlich und flauschig beschreiben, sind sie für andere eine regelrechte Plage.