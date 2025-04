Mit dem Oldtimertreffen endet das Zelttanz-Wochenende in Hohengrieben, einem 29-Einwohner-Ort im Altmarkkreis Salzwedel.

Oldtimer locken in kleines Dorf bei Salzwedel

Fachsimpeln, die liebevoll gepflegten Schätze zeigen, Bekannte treffen, all das war beim Oldtimertreffen in Hohengrieben möglich.

Hohengrieben. - Hochbetrieb unter den Eichen in Hohengrieben: Mit dem Oldtimertreffen endet am Sonntag, 27. April, ein dreitägiges Fest in dem 29-Seelen-Ort.