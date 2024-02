Ein Onkologe verlässt das Fachärztliche Zentrum am Krankenhaus in Salzwedel. Ambulante Sprechstunden und Therapien sind nicht mehr möglich.

Onkologe verlässt Fachärztliches Zentrum an Salzwedler Krankenhaus - Krebspatienten plötzlich ohne Arzt

Salzwedel. - Einigen war es schon länger bekannt, Ingelore Meyer nicht. Sie hat erst vor ein paar Tagen erfahren, dass der Arzt ihres Vertrauens am 1. März das Fachärztliche Zentrum am Krankenhaus Salzwedel verlässt. Dr. Hartmut Hemeling, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und der Praxis für Onkologie, Hämatologie und Gastroenterologie, hat seinen Job in Salzwedel gekündigt. Aus persönlichen Gründen, wie Kliniksprecherin Ivonne Bolle erklärt.