Im Zentrum von Salzwedel hatte jemand wohl keine Lust auf Parkplatzsuche. Absperren ohne Genehmigung ist aber verboten, sagt die Stadt. Warum das Wegräumen der Kegel dennoch nicht empfohlen wird.

Gleich drei Parkplätze reserviert - Salzwedeler könnte nun Bußgeld zahlen

In der Innenstradt von Salzwedel haben Privatpersonen vor einigen Tagen mehrere Parkplätze abgesperrt. Augenscheinlich für den Eigengebrauch. Erlaubt ist das nicht.

Salzwedel. - Die Suche nach einem Parkplatz in der Innenstadt von Salzwedel ist für Autofahrer oft eine Geduldsprobe. Wenn dann auch noch freie Stellplätze nicht genutzt werden können, weil sie durch Leitkegel abgesperrt sind, kommt Ärger auf. Genau eine solche Situation hatte eine Leserin vor wenigen Tagen wochentags an der Straße „Alte Jeetze" beobachtet. Vor gleich drei öffentlichen Parkplätzen standen sogenannte Pylonen.