Pausenhof der Lessing-Grundschule in Salzwedel wird zur Baustelle

Beton und Asphalt werden vom Areal an der Lessing-Grundschule entfernt.

Salzwedel (me) - Mit dem Abbruch des alten Asphalts und Betons hat in der Vorwoche die Sanierung des Pausenhofs der Lessing-Grundschule begonnen. Über den Start des Bauvorhabens informierte Bürgermeister Olaf Meining am Mittwoch den Stadtrat.

Das Projekt wurde mit den entsprechenden Beschlüssen in Ausschüssen und Stadtrat bereits im März 2022 auf den Weg gebracht und soll die umfassende Sanierung der Grundschule abschließen. Am Pausenhof-Gelände ist seit dem Bau des Schulgebäudes 1977 nicht viel verändert worden. Immer wieder hatten sich Eltern beschwert, deren Kinder über Kanten oder Löcher im Beton gestolpert waren.

Seinerzeit war sogar ein Ideenwettbewerb im Gespräch. Das Planungsbüro Planwerk erhielt schließlich den Auftrag für die Gestaltung. Vorgesehen sind unter anderem ein Parkkonzept für Autos und Fahrräder, großzügige Spielanlagen und ein Grünes Klassenzimmer. Weniger Beton, mehr Grün und schattenspendende Bäume gehören ebenfalls zum Konzept.

Die Baumaßnahme ist in zwei Abschnitte gegliedert und kostet insgesamt 665 000 Euro, teilt Stadtsprecher Andreas Köhler mit.

Es sei geplant, die Sanierung bis Jahresende abzuschließen. „Natürlich ist das auch immer eine Materialfrage sowie abhängig von den Witterungsverhältnissen“, betont Köhler.