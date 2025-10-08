weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Pflegereform-Pläne sorgen für Kritik Streichung des Pflegegrad 1: Sozialverbände schlagen Alarm

Ein Reformvorschlag im Pflegebereich stößt auf Widerstand - auch in der Altmark. Sozialverbände kritisieren die Pläne, Betroffene zeigen sich verunsichert.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 08.10.2025, 14:40
Führende Politiker denken über die Abschaffung des Pflegegrad 1 nach. Dies könnte fatale Folgen haben. Foto: picture alliance/dpa

Altmarkkreis. - Es sind oft die kleinen Dinge, die älteren oder leicht pflegebedürftigen Menschen den Alltag erleichtern: Zum Beispiel eine Haushalts- oder Einkaufshilfe. Für viele ist das dank Pflegegrad 1 möglich. Doch genau der steht jetzt in der Diskussion – zumindest die Zahlung des Entlastungsbetrages von 131 Euro.