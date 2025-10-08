weather spruehregen
  4. Geldstrafe bis Jugendarrest: Kreis Stendal gibt kein Pardon für Schulschwänzer

Die Zahl der Unterrichtsverweigerer im Kreis Stendal liegt nach coronabedingter Delle auf altem Niveau. Welche Strafen drohen und wie die Verwaltung sie vollstreckt.

Von Andreas König 08.10.2025, 16:27
Wenn Schüler dem Unterricht unentschuldigt fernbleiben, kann das bis zum Jugendarrest führen.
Wenn Schüler dem Unterricht unentschuldigt fernbleiben, kann das bis zum Jugendarrest führen.

Stendal - „Wie war’s heute in der Schule?“ Diese Frage am Familientisch können manche Schüler gar nicht beantworten. Sie sind dem Unterricht ferngeblieben oder, volkstümlicher ausgedrückt, sie haben die Schule geschwänzt. Wenn das mal vorkommt, halten es viele für eine Kleinigkeit. Aber wenn sich der „Schulabsentismus“ häuft, wird es kriminell.