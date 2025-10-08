Rechtliche Hürden bei Fundsachen Zentrales Fundbüro als Lösung für Wirrwarr in Magdeburg
Wer in Magdeburg etwas verliert, muss wissen, wo er sucht – denn Stadt und Verkehrsbetriebe betreiben getrennte Fundbüros. Ein Stadtratsbeschluss soll das ändern. Doch die Umsetzung ist komplizierter als gedacht.
08.10.2025, 17:00
Magdeburg. - Ob Schlüssel, Handy oder Portemonnaie: Wer etwas verliert, ärgert sich. Ein Besuch im Fundbüro kann für Erleichterung sorgen, wenn die Sachen dort abgegeben wurden. Doch Fundbüro ist nicht gleich Fundbüro. In Magdeburg gibt es verschiedene.