  4. Rechtliche Hürden bei Fundsachen: Zentrales Fundbüro als Lösung für Wirrwarr in Magdeburg

Wer in Magdeburg etwas verliert, muss wissen, wo er sucht – denn Stadt und Verkehrsbetriebe betreiben getrennte Fundbüros. Ein Stadtratsbeschluss soll das ändern. Doch die Umsetzung ist komplizierter als gedacht.

Von Sabine Lindenau 08.10.2025, 17:00
In Fundbüros landen Dinge, die Menschen verlieren. In Magdeburg gibt es Fundbüros der Stadt und der MVB. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

Magdeburg. - Ob Schlüssel, Handy oder Portemonnaie: Wer etwas verliert, ärgert sich. Ein Besuch im Fundbüro kann für Erleichterung sorgen, wenn die Sachen dort abgegeben wurden. Doch Fundbüro ist nicht gleich Fundbüro. In Magdeburg gibt es verschiedene.