Der Ortschaftsrat Hecklingen hatte die älteren Bürger zur Weihnachtsfeier in den Stadtsaal „Stern“ eingeladen. Zu einem abwechslungsreichen Programm.

Der Hecklinger Frauenchor unter der Leitung von Bernd Krafczyk erfreute die Senioren mit Weihnachtsliedern.

Hecklingen - Der Einladung des Ortschaftsrates Hecklingen zur diesjährigen Weihnachtsfeier für die älteren im Stadtsaal „Stern“ waren sehr viele Senioren gefolgt. „Erfreut war ich darüber, dass auch mehrere Ehepaare dabei waren, also nicht nur Frauen“, sagte Ortsbürgermeisterin Heidemarie Hoffmann (Wählergemeinschaft Hecklingen), die auch Vorsitzende des Seniorenbeirates ist.