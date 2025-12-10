weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Stadtsaal „Stern": Senioren feiern mit Elbfeen und mehr

Stadtsaal „Stern“ Senioren feiern mit Elbfeen und mehr

Der Ortschaftsrat Hecklingen hatte die älteren Bürger zur Weihnachtsfeier in den Stadtsaal „Stern“ eingeladen. Zu einem abwechslungsreichen Programm.

Von René Kiel 10.12.2025, 15:00
Der Hecklinger Frauenchor unter der Leitung von Bernd Krafczyk erfreute die Senioren mit Weihnachtsliedern.
Der Hecklinger Frauenchor unter der Leitung von Bernd Krafczyk erfreute die Senioren mit Weihnachtsliedern. Foto: René Kiel

Hecklingen - Der Einladung des Ortschaftsrates Hecklingen zur diesjährigen Weihnachtsfeier für die älteren im Stadtsaal „Stern“ waren sehr viele Senioren gefolgt. „Erfreut war ich darüber, dass auch mehrere Ehepaare dabei waren, also nicht nur Frauen“, sagte Ortsbürgermeisterin Heidemarie Hoffmann (Wählergemeinschaft Hecklingen), die auch Vorsitzende des Seniorenbeirates ist.