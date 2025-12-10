weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Müllentsorgung im neuen Jahr Abfallkalender für Zerbst 2026 veröffentlicht: Änderungen bei der gelben Tonne

Die Abfalltourenpläne 2026 für Zerbst und seine Ortsteile stehen fest - wo die Termine zu finden sind und wie sich jeder ganz praktisch ans Rausstellen der Tonne erinnern lassen kann.

Von Daniela Apel 10.12.2025, 15:15
Die Termine zur Leerung der Mülltonnen für Zerbst und Umgebung stehen fest.
Zerbst - Die Termine für die Abfallentsorgung 2026 für Zerbst samt aller Ortsteile stehen fest. Online finden sie sich bereits - eine Veröffentlichung im Amtsboten der Stadt soll folgen.